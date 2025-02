Manchester United : blessure au ligament croisé pour Lisandro Martinez

Décidément rien ne va à Manchester United. L’arrivée de Ruben Amorim n’a toujours pas jugulé les mauvais résultats et le mercato n’a pas non plus permis d’améliorer l’effectif. Les départs de Marcus Rashford et d’Antony l’ont même plutôt affaibli et ce n’est rien à côté de la mauvaise nouvelle du jour. Lisandro Martinez s’est blessé au ligament croisé contre Crystal Palace dimanche dernier.

La suite après cette publicité

Les Red Devils étudient encore le protocole médical à venir pour leur défenseur et n’évoquent pas encore une fin de saison. «L’évaluation de la blessure est en cours afin de déterminer le traitement approprié et le temps de sa rééducation. Tout le monde à Manchester United souhaite à Lisandro Martinez beaucoup de force et un bon rétablissement. Nous le soutiendrons à chaque étape.»