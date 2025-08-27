Barça : un joueur va partir pour 0€

C’est la fin d’une ère au FC Barcelone, puisque le grand Oriol Romeu va quitter le club cet été. Alors qu’il avait encore un an de contrat avec le champion d’Espagne, Mundo Deportivo annonce que les deux parties sont sur le point de trouver un accord pour la résiliation de son contrat.

De quoi libérer un peu de masse salariale pour permettre, éventuellement, d’enregistrer les joueurs manquants comme Gerard Martin et Roony Bardghji. Mais c’est un sacré coup dur pour Hansi Flick qui pourra tout de même compter sur Pedri, Gavi ou Frenkie de Jong pour combler ce départ…