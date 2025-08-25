Naples pousse fort pour Rasmus Højlund

Plus dans les plans de Ruben Amorim à Manchester United, Rasmus Hojlund est sur le départ. L’attaquant danois de 22 ans a notamment la cote en Italie puisque l’AC Milan a tenté de le recruter. Cependant, à une semaine de la fin du mercato, il n’a toujours pas bougé. L’ancien du Sturm Graz et de l’Atalanta pourrait toutefois rebondir du côté du Napoli lors de ces prochains jours en profitant de la blessure de Romelu Lukaku.

Selon le Corriere dello Sport, le directeur sportif des Partenopei, Giovanni Manna est en discussions avec ses homologues mancuniens pour un prêt avec obligation d’achat ou possiblement une option d’achat. Les Napolitains pourraient proposer 5 millions d’euros avec une obligation/option qui atteindrait les 45 millions d’euros. Une somme totale de 50 millions d’euros qui pourrait faire réfléchir les Red Devils.