MU : Rúben Amorim va parler à sa direction

Par Allan Brevi
1 min.
Rúben Amorim Manchester United FC @Maxppp

Ruben Amorim va profiter de la trêve internationale pour s’entretenir avec la direction de Manchester United, alors que son avenir est déjà remis en question selon The Daily Mail. L’élimination humiliante en Carabao Cup face à Grimsby Town, pensionnaire de D4 anglaise, a accentué la pression sur le coach portugais, arrivé l’été dernier après un mercato XXL de plus de 200 M€. Frustré, Amorim a reconnu avoir atteint « la limite », affirmant que « quelque chose doit changer et ce ne sera pas 22 joueurs », laissant planer le doute sur son maintien à la tête des Red Devils.

À Old Trafford, la confiance reste de mise et aucun changement n’est envisagé à ce stade, malgré un début de saison marqué par deux matchs sans victoire en Premier League et seulement sept succès en 29 rencontres depuis son arrivée. Les propos à chaud de l’entraîneur de 40 ans traduisent une lassitude face à un vestiaire qui peine à adhérer à son système. Dans ce contexte tendu, le match contre Burnley ce week-end s’annonce crucial avant des discussions décisives pendant la trêve.

Pub. le - MAJ le
