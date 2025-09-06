Manchester United : le message équivoque de Cole Palmer à Kobbie Mainoo

Alors qu’il souhaitait quitter Manchester United en prêt afin de bénéficier de plus de temps de jeu, Kobbie Mainoo (20 ans) a finalement été contraint de rester au club, où son statut a grandement diminué depuis l’arrivée de Rúben Amorim sur le banc mancunien. Après la clôture du mercato estival, le jeune milieu de terrain, qui n’a pas été retenu par Thomas Tuchel pour les premiers matchs des qualifications au Mondial 2026, a publié une série de photos sur Instagram qui n’ont pas manqué d’interroger.

Si certains clichés le montrent pensif, s’entraînant seul ou travaillant en salle de sport, la quatrième image est une photo de l’acteur Miles Teller dans "Whiplash", un film qui retrace l’histoire d’un jeune talent qui n’arrive jamais à satisfaire son mentor/entraîneur, rappelle un journaliste du Daily Mail. Le commentaire de Cole Palmer, coéquipier de Mainoo en sélection anglaise pendant l’Euro 2024, a également contribué à alimenter les spéculations. La star de Chelsea a écrit « 3 my boy », accompagné d’un emoji cœur, un message que de nombreux fans ont interprété comme « Free my boy » (Libérez mon gars), tandis que d’autres ont suggéré que Palmer faisait allusion au nombre de mois restant jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal, certains plaisantant même sur un éventuel transfert de Mainoo chez les Blues.