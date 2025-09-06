Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Manchester United : le message équivoque de Cole Palmer à Kobbie Mainoo

Par André Martins
1 min.
Kobbie Mainoo @Maxppp

Alors qu’il souhaitait quitter Manchester United en prêt afin de bénéficier de plus de temps de jeu, Kobbie Mainoo (20 ans) a finalement été contraint de rester au club, où son statut a grandement diminué depuis l’arrivée de Rúben Amorim sur le banc mancunien. Après la clôture du mercato estival, le jeune milieu de terrain, qui n’a pas été retenu par Thomas Tuchel pour les premiers matchs des qualifications au Mondial 2026, a publié une série de photos sur Instagram qui n’ont pas manqué d’interroger.

La suite après cette publicité

Si certains clichés le montrent pensif, s’entraînant seul ou travaillant en salle de sport, la quatrième image est une photo de l’acteur Miles Teller dans "Whiplash", un film qui retrace l’histoire d’un jeune talent qui n’arrive jamais à satisfaire son mentor/entraîneur, rappelle un journaliste du Daily Mail. Le commentaire de Cole Palmer, coéquipier de Mainoo en sélection anglaise pendant l’Euro 2024, a également contribué à alimenter les spéculations. La star de Chelsea a écrit « 3 my boy », accompagné d’un emoji cœur, un message que de nombreux fans ont interprété comme « Free my boy » (Libérez mon gars), tandis que d’autres ont suggéré que Palmer faisait allusion au nombre de mois restant jusqu’à l’ouverture du mercato hivernal, certains plaisantant même sur un éventuel transfert de Mainoo chez les Blues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Kobbie Mainoo
Cole Palmer

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Kobbie Mainoo Kobbie Mainoo
Cole Palmer Cole Palmer
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier