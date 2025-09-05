Manchester United veut déjà couper 3 têtes

Cet été, Manchester United a fait sauter la banque pour s’offrir Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ou encore Benjamin Sesko. Mais cela n’a pas été suffisant pour réaliser un début de saison à la hauteur des attentes du club et des supporters, qui n’en peuvent plus de voir les Red Devils sombrer. En effet, les pensionnaires d’Old Trafford ont commencé ce nouvel exercice par une défaite 1 à 0 face à Arsenal lors de la 1ère journée de Premier League. Ensuite, ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face à Fulham lors du second acte.

Onana est toujours poussé dehors

Enfin, ils ont réussi à arracher 3 points face à Burnley lors de la 3e journée. Mais ce succès n’a pas vraiment effacé leur élimination lors du deuxième tour de la League Cup face à Grimsby, club de quatrième division anglaise. La trêve internationale arrive, déjà, à point nommé pour Ruben Amorim, qui fait face à de nombreuses critiques. Cette semaine, Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool reconverti en consultant, n’a pas épargné le technicien portugais, arrivé sur le banc mancunien en novembre dernier.

«Il est excellent devant les caméras, mais comme il n’a pas gagné, tout le monde était mécontent. Si Amorim avait gagné, tout le monde aurait loué sa personnalité intéressante. S’il n’avait pas été beau, il aurait été renvoyé depuis longtemps. Le résultat est évidemment désastreux.» Mais Amorim est toujours là, pour le moment. Ce qui pourrait ne pas être le cas de certains de ses joueurs, à l’image d’André Onana. Ce n’est pas un secret, Man U a ouvert la porte à son départ durant le mercato d’été. Quelques clubs, dont Monaco, ont tâté le terrain sans forcément aller plus loin. D’autant que le Camerounais souhaitait rester à Manchester.

Maguire arrive à un tournant

Toujours là-bas, l’ancien de l’Ajax, qui est à présent concurrencé par Senne Lammens, fait parler de lui ce vendredi. Mundo Deportivo explique que MU n’exclut pas de le vendre puisque le mercato est encore ouvert dans d’autres pays, notamment en Turquie et en Arabie saoudite. Trabzonspor est sur le coup. Il n’est pas le seul portier mancunien à plaire aux Turcs. The Sun explique qu’Altay Bayındır (27 ans), qui est poussé vers la sortie, est également sur la liste des joueurs transférables. Un retour en Turquie, son pays natal, est dans les tuyaux. Enfin, le média anglais révèle que Manchester United pourrait céder Harry Maguire (32 ans).

Ce n’était pas forcément le plan initial, mais l’Anglais, en fin de contrat en 2026, a des touches sérieuses en Arabie saoudite. Deux clubs sont sur les rangs. L’international anglais a fait savoir que son plan est d’aller au bout de son bail à Manchester avant de signer ailleurs l’été prochain. Mais rien n’est exclu du côté du club, qui pourrait récupérer un peu d’argent plutôt que de laisser partir librement un élément recruté pour 87 M€ en 2019. Dans le même temps, on apprend que Manchester United a déjà coché quelques noms pour le prochain mercato, dont celui d’Adam Wharton (Crystal Palace). Les Red Devils ne chôment pas !