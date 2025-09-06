Manchester United s’est mis d’accord avec un club pour André Onana !

En cette trêve internationale, Manchester United et Ruben Amorim vont avoir un peu de repos après un début de saison très compliqué. Malgré les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ou encore Benjamin Sesko, les Red Devils pointent au neuvième rang, avec une seule victoire acquise. Pire encore, ils ont été humiliés après leur défaite lors du deuxième tour de la League Cup face à Grimsby, club de quatrième division anglaise. Aligné lors de ce match et déjà contesté, André Onana a encore été critiqué pour sa prestation.

Le gardien de but camerounais n’est pas le premier choix de Ruben Amorim, qui a souhaité un nouveau portier numéro un dans sa hiérarchie. Et en fin de mercato, Manchester United a recruté le jeune portier d’Antwerp, Senne Lammens, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Un recrutement pour pallier la blessure du Camerounais, mais surtout pour en faire un nouveau titulaire à l’avenir en cas de départ d’Onana. Car avant une blessure qui l’a éloigné des terrains cet été, l’ex-portier de l’Inter Milan était suivi par plusieurs clubs, dont Monaco, qui n’ont pas souhaité aller plus loin.

André Onana aura le dernier mot

Malgré la clôture du mercato estival dans les principaux championnats européens, André Onana n’est pas encore assuré de rester à Manchester United et pourrait finalement trouver une porte de sortie. Le gardien camerounais de 29 ans a encore une certaine cote à l’étranger et, selon la presse locale, le club turc de Trabzonspor s’intéressait à lui. Dernièrement, Fabrizio Romano allait plus loin et confirmait même qu’un accord verbal avait été trouvé entre Trabzonspor et les Red Devils pour signer le gardien en prêt.

Une sacrée avancée dans ce dossier pour Manchester United, qui doit encore convaincre André Onana. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, l’international camerounais devra donner son accord pour accepter de rejoindre la Turquie et aura le dernier mot dans ce dossier. Pour rappel, Manchester United reprendra après la trêve par un derby mancunien contre les Cityzens, à l’Etihad Stadium. Un nouveau revers pourrait encore plus fragiliser Ruben Amorim, critiqué pour ses choix par les supporters.