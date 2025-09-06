Jamie Carragher dézingue le comportement d’Alejandro Garnacho !

Jamie Carragher n’a pas hésité à critiquer le nouveau transfert de Chelsea, Alejandro Garnacho, lors de sa première apparition dans les tribunes de Stamford Bridge. Le jeune ailier de 21 ans, récemment acheté pour 40 millions de livres, soit 46 millions d’euros à Manchester United, n’a pas encore joué avec les Blues, mais assistait au match contre Fulham samedi dernier. Carragher a pointé du doigt le comportement de Garnacho pendant la rencontre : « vous savez ce que je n’ai pas aimé ? Vous avez vu le match, ils regardent ailleurs et sont sur leurs téléphones alors que le match se déroule ? Je ne supporte pas ça. Et ce n’est pas seulement lui, mais je ne supporte pas ça. »

L’ancien défenseur de Liverpool a jugé que ce manque d’attention pendant un match important de Chelsea, en Premier League, constitue déjà un point négatif pour l’Argentin : « pour rester sur son téléphone durant un match important pour Chelsea, c’est un échec pour moi. » De son côté, Garnacho, qui a signé un contrat de sept ans avec les Blues et est devenu la recrue la plus chère issue de l’académie de Manchester United, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau défi : « c’est un moment incroyable pour ma famille et moi de rejoindre ce grand club. Je suis très heureux d’être ici. »