Ligue des Champions de la CAF
LdC de la CAF : scène hallucinante au Maroc
1 min.
@Maxppp
La scène a de quoi choquer. En phase de groupe de Ligue des Champions de la CAF, le FAR Rabat recevait hier le club égyptien de Al Ahly. Si le score s’est terminé sur un nul 1-1, un incident est surtout venu émailler le match.
Onze Masr 🇪🇬 @onzemasr – 28/11
🚨 SCÈNE CHOQUANTE ! 😡🤯Voir sur X
Un objet tranchant à été lancé par les supporters du FAR Rabat 🇲🇦 sur Trezeguet ! 🔪
Lorsque le joueur tente de le montrer aux officiels, plusieurs joueurs marocains l’agressent pour récupérer l’objet et le dissimuler. 😵
Un couteau a été lancé depuis la tribune en direction de Trezeguet, l’attaquant adverse. Lorsque celui-ci a voulu monter l’objet tranchant aux arbitres, les joueurs locaux sont intervenus pour l’en empêcher et le cacher, provoquant un début de bagarre. L’objet a finalement été donné aux officiels.
