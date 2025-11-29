LdC de la CAF : scène hallucinante au Maroc

La scène a de quoi choquer. En phase de groupe de Ligue des Champions de la CAF, le FAR Rabat recevait hier le club égyptien de Al Ahly. Si le score s’est terminé sur un nul 1-1, un incident est surtout venu émailler le match.

Un couteau a été lancé depuis la tribune en direction de Trezeguet, l’attaquant adverse. Lorsque celui-ci a voulu monter l’objet tranchant aux arbitres, les joueurs locaux sont intervenus pour l’en empêcher et le cacher, provoquant un début de bagarre. L’objet a finalement été donné aux officiels.