Ligue des Champions de la CAF

LdC de la CAF : scène hallucinante au Maroc

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
FAR Rabat 1-1 Ahly

La scène a de quoi choquer. En phase de groupe de Ligue des Champions de la CAF, le FAR Rabat recevait hier le club égyptien de Al Ahly. Si le score s’est terminé sur un nul 1-1, un incident est surtout venu émailler le match.

Onze Masr 🇪🇬
🚨 SCÈNE CHOQUANTE ! 😡🤯

Un objet tranchant à été lancé par les supporters du FAR Rabat 🇲🇦 sur Trezeguet ! 🔪

Lorsque le joueur tente de le montrer aux officiels, plusieurs joueurs marocains l’agressent pour récupérer l’objet et le dissimuler. 😵
Voir sur X

Un couteau a été lancé depuis la tribune en direction de Trezeguet, l’attaquant adverse. Lorsque celui-ci a voulu monter l’objet tranchant aux arbitres, les joueurs locaux sont intervenus pour l’en empêcher et le cacher, provoquant un début de bagarre. L’objet a finalement été donné aux officiels.

Pub. le - MAJ le
