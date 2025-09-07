Le PSG va prendre une décision radicale pour Dembélé et Doué !

Les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé ont fait naître une réelle tension entre le Paris Saint-Germain et la Fédération Française de Football. Titularisé, l’ancien Rennais a été touché durant la rencontre et a cédé sa place à la 56e minute pour son coéquipier du PSG. Mais son collègue de 28 ans a également cédé sa place à la 81e minute de jeu, remplacé par Hugo Ekitike. De quoi provoquer la colère du PSG, qui précise qu’«Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines».

La suite après cette publicité

La blessure de Désiré Doué est, elle, finalement plus grave que prévu. Le jeune ailier de 20 ans «souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines», expliquait le court communiqué médical du club francilien. Des forfaits qui les privent déjà d’un premier Classique contre l’OM, mais aussi d’un possible déplacement à Barcelone, le 1er octobre prochain. Une rencontre à laquelle Ousmane Dembélé est quasi certain de ne pas participer.

La suite après cette publicité

La FFF n’aurait pas répondu au PSG

Pourtant, les pensionnaires du Parc des Princes ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de leurs joueurs par Didier Deschamps et le staff médical des Bleus, par le biais d’une lettre envoyée à la FFF. Mais d’après les révélations de L’Équipe, le PSG compte maintenant aller plus loin et va faire le forcing pour empêcher la FFF d’appeler ses joueurs en vue du prochain rassemblement d’octobre. La FFF se défend pourtant, notamment pour Ousmane Dembélé, en assurant que le candidat au Ballon d’Or ne regrettait pas sa décision de jouer.

«On ne lui a pas demandé, lundi, s’il voulait rester, ni s’il voulait jouer vendredi. À la base, il ne devait pas faire plus de vingt minutes», assure un membre de l’entourage. Le staff des Bleus insiste également sur le fait que les sensations du joueur et son dialogue avec Didier Deschamps lui permettaient de jouer vendredi, contre l’Ukraine. Cependant, Paris regrette l’absence de réponse au courrier envoyé, ainsi qu’un déficit d’échanges avec la FFF. De quoi ne rien arranger aux tensions.