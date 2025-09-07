Alejandro Garnacho déjà éprouvé par l’intensité des entraînements à Chelsea

Alejandro Garnacho a rapidement découvert l’exigence des entraînements à Chelsea. Recruté pour 46 millions d’euros dans les derniers jours du mercato estival, l’ailier argentin n’avait pas eu de préparation avec Manchester United, puisqu’il avait été écarté par l’actuel entraîneur des Red Devils, Ruben Amorim. Forcément en manque de rythme, il a souffert dès sa première séance avec les Blues. À la fin de l’entraînement, il a reconnu auprès d’un membre de l’équipe média du club selon The Mirror : « je ne peux plus bouger mes jambes, mec », avant d’ajouter : « j’ai sprinté sur le dernier. » Une confession qui illustre son état de forme, alors qu’il n’a pas été retenu avec l’Argentine pour cette trêve internationale.

À Londres, Enzo Maresca espère que son nouveau joueur retrouvera rapidement une condition physique suffisante pour apporter sa qualité en attaque. Le coach italien a d’ailleurs précisé ce qu’il attendait de lui : « quand nous cherchons un ailier, nous cherchons quelqu’un qui soit fort en un-contre-un, qui sache attaquer et créer des choses. Jamie Gittens, arrivé cet été de Dortmund, correspond à ce profil, et nous verrons avec Garnacho. C’est un bon ailier en un-contre-un et il peut créer. Voilà ma vision des choses. » De quoi placer Garnacho face à un défi clair : se remettre vite au niveau pour s’imposer comme une arme créative des Blues. Avec les arrivées de João Pedro, d’Estêvão, de Liam Delap (blessé), entre autres, la concurrence sera rude à Londres cette saison.