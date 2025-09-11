Premier League
André Onana s’envole pour la Turquie
@Maxppp
Arrivée imminente pour André Onana (29 ans) du côté de Trabzonspor. Selon Sky Sports, le gardien camerounais s’est envolé vers la Turquie afin de finaliser son prêt et passer sa visite médicale.
Après deux saisons du côté de Manchester United où il a déçu, André Onana a été poussé vers la sortie avec le recrutement de Senne Lammens en provenance d’Antwerp tandis qu’Altay Bayindir a été confirmé comme numéro deux.
