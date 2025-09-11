Mercato : la FA accuse Chelsea de 74 infractions

Allons-nous vers une nouvelle histoire à la Manchester City, avec cette fois Chelsea dans le rôle de l’accusé. On dirait bien que cela en prend le chemin. La fédération anglaise vient de publier un communiqué dans lequel elle charge le club londonien de 74 infractions aux règles de réglementation des agents de la FA pour la période située entre 2009 et 2022, principalement pour des faits ayant eu lieu entre les saisons 2010/2011 à 2015/2016. Vous l’aurez compris, il s’agissait alors de l’ère Roman Abramovich.

«La Fédération de football a accusé aujourd’hui le Chelsea FC d’infractions aux règlements J1 et C2 du règlement de la FA sur les agents de football, aux règlements A2 et A3 du règlement de la FA sur le travail avec les intermédiaires et aux règlements A1 et B3 du règlement de la FA sur l’investissement de tiers dans les joueurs. Au total, 74 chefs d’accusation ont été retenus contre le Chelsea FC» dévoile le communiqué, affirmant par ailleurs que le club a «jusqu’au 19 septembre 2025» pour répondre.

Chelsea risque gros mais coopère

La Premier League a lancé son enquête en 2023 après s’être aperçue d’une série de paiements, jusque-là secrets, avait été effectuée par Abramovich sans mettre au courant les autres dirigeants. Les premiers éléments ont été recueillis sur les transferts de Samuel Eto’o et Willian en 2013, et sur la signature d’Eden Hazard en provenance du LOSC en 2012. Il semblerait que des commissions ont été attribuées dans le cadre de ces transferts sans avoir été déclarées, facilitant la venue de ces joueurs. La nouvelle direction incarnée Todd Boehly et Behdad Egbali est au courant.

Les propriétaires actuels ont découvert ces violations présumées lors du processus de rachat en mai 2022, quand Roman Abramovich a été forcé de vendre Chelsea en raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. Ils ont rapidement mis les institutions (FA, Premier League et l’UEFA) au courant afin de montrer leur bonne foi et alléger les sanctions. Une "simple" amende de 10 M€ a d’ailleurs été versée à l’UEFA mais l’enquête de la FA est elle bien active et fait craindre des dommages bien plus importants comme une contravention record, un retrait de points ou même une interdiction de recruter.

En attendant, les Blues ont déjà communiqué sur le sujet, affirmant leur intention de collaborer puisqu’ils ont eux-mêmes signalé les diverses infractions auprès des autorités compétentes. «Le Chelsea FC est heureux de confirmer son engagement avec la FA concernant les questions qui ont été signalées par le club lui-même afin de parvenir à une conclusion.» Ils expriment également leur «gratitude» envers la FA et espèrent que l’affaire sera conclue «le plus rapidement possible» sur des événements survenus il y a maintenant plus de 10 ans.