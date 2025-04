Manchester City : la décision sur les 115 charges va être repoussée

Surnommé "le Procés du siècle", le conflit opposant la Premier League et Manchester City par rapport à 115 chefs d’accusation envers le club anglais pour avoir contourné les règles financières en Angleterre entre 2009 et 2018 se poursuit. Alors qu’on aurait pu s’attendre à un verdict ce printemps, il devrait être rendu plus tard à en croire The Telegraph.

En effet, la complexité de l’affaire est telle que le Centre international de règlement des litiges de Londres continue de prendre le temps avant de statuer. Le verdict serait davantage attendu durant l’été. Un choix qui pourrait avoir son incidence puisque la saison 2025/2026 de Premier League devrait débuter le 16 août. Cela fait désormais plus de deux ans que la Premier League accuse Manchester City, et 6 ans et demi se sont écoulés depuis la première enquête sur les Sky Blues.