Rayan Cherki annonce son départ et règle ses comptes avec l’OL

Samedi soir face à Angers (victoire 2-0), l’Olympique Lyonnais a fait ses adieux définitifs à Alexandre Lacazette (33 ans). En fin de contrat, le capitaine va quitter les Gones cet été. Mais il n’est pas le seul joueur à avoir disputé son dernier match sous le maillot frappé du lion. En effet, Rayan Cherki (21 ans) est plus que jamais sur le départ. Lié aux Gones jusqu’en juin 2026, le Français a une option pour prolonger son bail jusqu’en 2027 si jamais il ne trouve pas de club cet été. Mais ce n’est pas la tendance.

Comme expliqué sur notre site cette semaine, plusieurs écuries dont Liverpool sont intéressées par son profil. Et l’OL, qui connaît des difficultés financières, n’est pas pour le garder. Vendredi en conférence de presse, le joueur de 21 ans a indiqué en conférence de presse qu’il ne savait pas s’il jouerait son dernier match à Lyon samedi. Hier soir, après le coup de sifflet final, celui qui a été élu meilleur passeur et meilleur dribbleur de la Ligue 1 a tenu un autre discours en zone mixte face à la presse.

Cherki ouvre la porte à un départ

«Oui. Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL. Maintenant, je suis prudent. Je sais ce que j’ai vécu l’année dernière et ça n’a pas été facile à vivre pour moi. Je n’oublie pas par où je suis passé. J’ai commencé la saison dans le loft alors que je n’ai jamais trahi le club, j’ai tout donné pour ce blason. Ça n’a pas été une saison facile, on m’a beaucoup craché dessus en interne. On a beaucoup mal parlé de mon entourage alors que le seul qui prend les décisions, c’est moi. Je n’oublie pas d’où je viens. Je suis fier de cette saison.»

Après avoir évoqué son avenir et réglé quelques comptes, Cherki a ajouté au sujet de sa sortie du terrain en pleurs : «dans mes larmes, il y avait 14 ans de passion, 14 de travail acharné, 14 ans de détermination. Comme je viens de vous le dire, là d’où je viens, il y en a très peu qui se serait relevé. Je suis très fier de moi.» Il a ensuite fait une demande aux supporters de l’OL. «Je suis fier de cette équipe, fier de ce que j’ai fait à l’Olympique Lyonnais. Bien évidemment, je n’oublie personne. Toutes les personnes qui nous aident au quotidien, les intendants qui sont très importants pour nous, Jean-Michel Aulas, qui est le précurseur de beaucoup de choses, John Textor malgré tout. »

Il fait passer ses messages

Il a ajouté : «merci à tous, à tous les entraîneurs que j’ai vu passer à l’OL. J’ai réalisé tellement de rêves ici, si je pouvais faire passer un mot aux supporters, c’est de prendre sous leur aile tous les jeunes lyonnais qui montent et qui arrivent. C’est grâce à vous qu’ils auront envie de rester au club et de marquer l’histoire car quoi qu’il arrive… je reviendrai.» En attendant, il se prépare à un été agité. Sur son prochain club, il a confié : «je vais voir où le vent me mène.» Ce sera peut-être en Angleterre, où sa cote est belle, ou encore en Allemagne, où le BVB et Leverkusen l’apprécient.

En attendant, il se concentre sur ses adieux et cette belle soirée pour l’OL. «On a essayé de donner un maximum de plaisir aux supporters et d’en prendre un maximum. Ça me tenait à cœur de lui donner une dernière passe décisive. Je lui avais promis de lui donner la première, je lui avais promis de lui donner la dernière. Je suis fier d’avoir joué à ses côtés. On ne peut pas rêver mieux (que l’OL soit en Coupe d’Europe l’an prochain, ndlr). Comme on le sait, tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir. Quand il y a de la vie, il y a des miracles. On est contents ce soir.» C’est tout ce qu’il faut retenir pour Cherki !