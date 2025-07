Eagle annonce une mauvaise nouvelle pour l’OL

Depuis quelques semaines, John Textor a pris ses distances avec l’OL. A la tête de son groupe Eagle, le businessman américain entend se focaliser sur Botafogo à l’avenir et souhaite ne plus avoir à traiter avec les Gones, deux ans après son arrivée à la tête du club. Deux années durant lesquelles le businessman américain aura rendu le club rhodanien exsangue financièrement. Passé proche de la relégation administrative en Ligue 2, Lyon est encore dans le rouge.

Dans le dernier rapport de ses activités financières sur la saison 2024-2025, Eagle, la société qui gère l’OL, a expliqué que le total de ses produits s’élevait à 273,8 millions d’euros. Soit près de 90 millions de moins que l’année dernière, malgré une billetterie plus lucrative et des ventes plus onéreuses. L’une des grosses raisons de ce déficit est la chute des droits TV, qui a impacté de nombreux clubs français. La société s’engage néanmoins à assurer la viabilité économique du club sur le long terme.