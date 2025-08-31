Menu Rechercher
Arsenal : William Saliba sort sur blessure face à Liverpool

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
C’est peut être un nouveau coup dur pour l’équipe de France. Ce dimanche, la FFF a confirmé la blessure de Rayan Cherki et donc son forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. L’ancien joueur de l’OL a été remplacé par l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike qui découvre donc pour la première fois un rassemblement avec Didier Deschamps.

6' ⏱️ Coup dur pour Arsenal...

Touché, William Saliba est remplacé par Cristhian Mosquera...

👉 La présence de William Saliba compromise pour le prochain rassemblement des Bleus ? 👀

#LIVARS #PremierLeague
Mais une nouvelle mauvaise nouvelle pourrait tomber. Ce dimanche, Arsenal affronte Liverpool dans ce choc de la Premier League. Titulaire, le Français William Saliba a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 6e minute de jeu. Il a été remplacé par Mosquera. Un nouveau coup dur à quelques jours des matches des Bleus.

