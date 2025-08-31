Arsenal : William Saliba sort sur blessure face à Liverpool

C’est peut être un nouveau coup dur pour l’équipe de France. Ce dimanche, la FFF a confirmé la blessure de Rayan Cherki et donc son forfait pour le prochain rassemblement des Bleus. L’ancien joueur de l’OL a été remplacé par l’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike qui découvre donc pour la première fois un rassemblement avec Didier Deschamps.

Mais une nouvelle mauvaise nouvelle pourrait tomber. Ce dimanche, Arsenal affronte Liverpool dans ce choc de la Premier League. Titulaire, le Français William Saliba a été contraint de céder sa place sur blessure dès la 6e minute de jeu. Il a été remplacé par Mosquera. Un nouveau coup dur à quelques jours des matches des Bleus.