Le Paris FC va s’offrir Jonathan Ikoné !

Dans les dernières heures du mercato, les clubs français risquent de s’enflammer. Et c’est le cas du Paris FC qui cherche à se renforcer pour ne pas connaître une saison à jouer le maintien. La formation de Stéphane Gilli est notamment à la recherche d’un ailier pour venir apporter à un secteur offensif encore un peu léger pour la Ligue 1. Dans ce sens, nous vous révélions que le profil de l’ailier portugais Jota Silva était apprécié par la direction parisienne.

Mais ce n’était pas le seul joueur pisté dans le secteur offensif du côté du Paris FC. Conscient de la nécessité de se renforcer considérablement avec des joueurs d’expérience et qui connaissent bien la Ligue 1, la formation entraînée par Stéphane Gilli était à la recherche d’un profil bien précis. Et elle semble l’avoir trouvé. Selon les informations de Sky Italia, le Paris FC va recruter dans les prochaines heures l’international français Jonathan Ikoné !

Gros coup pour le Paris FC

Après son passage remarqué à Lille, qui lui avait permis de connaître l’équipe de France, l’attaquant de 27 ans avait filé du côté de la Fiorentina. Auteur de 16 buts en 138 matches avec la Viola, il avait été prêté la saison dernière du côté du promu Côme avec qui il a disputé 13 matches pour 2 buts. Désireux de quitter la Serie A cet été, il a donc vu le Paris FC tenter une offensive ces dernières heures.

Selon la presse italienne, le deal devrait tourner autour de 3 millions d’euros. Pour rappel, il restait un an de contrat à l’international français (4 sélections, 1 but). Jonathan Ikoné est attendu dans les prochaines heures à Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Le Paris FC s’offre un renfort offensif de choix et a donc choisi l’expérience ces dernières semaines avec les arrivées d’Hamari Traoré et Pierre Lees-Melou.