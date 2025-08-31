Geronimo Rulli a envisagé de quitter l’OM après la mise à l’écart de Rabiot

Arrivé à l’OM en 2024 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Gerónimo Rulli est rapidement devenu le gardien numéro 1 de l’équipe marseillaise, et surtout un joueur important tant dans les phases défensives qu’offensives de son équipe. Pourtant, le portier argentin a récemment songé à quitter le club phocéen.

D’après L’Équipe, le joueur de 33 ans a été affecté par la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, à la suite de la bagarre entre ce dernier et Jonathan Rowe, provoquée indirectement par la colère de Rulli envers l’international Espoirs anglais au Roazhon Park. Ce sont finalement les agents de l’Argentin qui l’ont convaincu de rester à Marseille en lui rappelant son rôle de cadre dans le vestiaire et la saison à venir en Ligue des Champions.