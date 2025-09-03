Le nouvel hommage de Rúben Neves à Diogo Jota
@Maxppp
Ruben Neves n’a pas oublié Diogo Jota. Très proche de l’attaquant de Liverpool, décédé cet été dans un accident de voiture avec son frère André, le milieu d’Al-Hilal lui a rendu un nouvel hommage avec un tatouage sur le mollet gauche. Une façon de toujours garder un souvenir de son ami parti trop tôt.
Foot Mercato @footmercato – 19:07
Le nouveau tatouage de Rúben Neves, en hommage à son coéquipier et ami de toujours, Diogo Jota… 🤍🕊️Voir sur X
23 + 1 ❤️🇵🇹 @selecaoportugal
Tout récemment, Neves s’était vu accorder le numéro 21 de Jota avec la sélection portugaise. « Le maillot numéro 21 de Jota revient à Ruben Neves et reste avec nous tous sur le terrain. Il avait une relation très étroite avec Diogo Jota », avait indiqué Roberto Martínez, en conférence de presse, le 29 août dernier.
