Christophe Jallet intègre le staff de l’équipe de France Espoirs

L’actuel sélectionneur des Bleuets, Gérald Baticle, a annoncé ce mardi l’arrivée de deux adjoints spécialisés pour renforcer son staff : Christophe Jallet, ancien latéral droit du PSG et de l’OL, qui s’occupera du secteur défensif, et Christophe Delmotte, chargé du milieu de terrain. Une organisation pensée pour « personnaliser l’animation et favoriser les progrès individuels » grâce notamment à l’analyse vidéo, a expliqué Baticle.

Si Delmotte, ex-adjoint à Lens, Metz ou encore Le Havre, possède déjà une solide expérience, Jallet découvre son premier rôle sur un banc, lui qui est devenu consultant sportif. Avec ses 16 sélections en équipe de France et son vécu récent de joueur, il incarne selon le sélectionneur un profil proche de la génération actuelle. Les Bleuets préparent leur campagne de qualifications à l’Euro 2027, avec le Luxembourg en ouverture vendredi à Lorient, avant un amical contre la Serbie lundi.