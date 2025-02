PSG : quand Christophe Jallet recadrait sèchement Zlatan Ibrahimovic

Si Zlatan Ibrahimovic est considéré comme une légende au Paris Saint-Germain, son premier capitaine au Parc des Princes est et restera Christophe Jallet. Dans une interview accordée à l’émission «Détective Mathoux» sur Canal+, l’ancien latéral de l’équipe de France a offert quelques anecdotes sur le comportement de la star suédoise au PSG. «Tous les matins, il me mettait un high kick au-dessus de la tête, je me suis dit, un jour je vais me le prendre», a notamment confié l’ancien Parisien. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Christophe Jallet n’est pas homme à se laisser marcher sur les pieds.

«Une ou deux fois à l’entraînement, je lui fais une passe à 30 centimètres, mais lui c’est dans les pieds qu’il la veut… Et plutôt que de tendre la jambe, il préfère m’engueuler, une fois, deux fois, au bout de la troisième fois je vais le voir à la fin de l’entraînement et je lui dis 'je ne suis pas ton gamin, donc tu peux me dire plus gentiment les choses, et tu peux aussi tendre la jambe. Ca peut t’arriver à toi aussi de faire des efforts’» raconte Christophe Jallet le sourire aux lèvres. Un comportement qui l’a aidé à se faire respecter en tant que capitaine du PSG, lui qui a porté le maillot du club à 198 reprises.