LdC : Vincent Labrune se félicite de la qualification du PSG en finale

En tant que président de la LFP et proche de Nasser al-Khelaïfi, Vincent Labrune était évidemment ravi de la qualification du PSG en finale de Ligue des Champions hier soir. Dans un communiqué publié par la LFP, le dirigeant de 54 ans s’est félicité de l’exploit réalisé par les Parisiens, qui auront encore l’occasion de mettre le football français, très décrié à l’étranger, sur la carte.

«C’est une magnifique nouvelle. Rien ne procure autant d’émotion collective que ces grandes épopées européennes. On l’a encore vu hier soir : elles font vibrer tout un pays, a-t-il déclaré. Plus largement, les performances exceptionnelles des clubs français cette saison sont le fruit d’un travail de fond engagé depuis plusieurs années pour accompagner et structurer nos clubs professionnels. Ce succès européen valorise notre championnat, renforce son attractivité, notamment auprès des investisseurs et de partenaires commerciaux de premier niveau, et génère des ressources supplémentaires.»