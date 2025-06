Le Paris FC a fait une offre à Benjamin André

Le Paris FC veut bien travailler sur le marché des transferts. Tout juste promu en Ligue 1, le club fraîchement racheté par Red Bull et la famille Arnault veut faire son mercato en Ligue 1 pour s’assurer de l’expérience. Dans ce sens, le club a officialisé l’arrivée de Moses Simon en provenance de Nantes et celle de Noah Sangui en provenance de Reims.

Et selon nos informations, la direction francilienne ne veut pas s’arrêter là. En effet, une offre a été faite à Benjamin André. Le milieu du LOSC de 34 ans est sur le départ à un an de la fin de son contrat. Et son profil plaît beaucoup au Paris FC qui veut solidifier son milieu en apportant une grosse touche d’expérience de la Ligue 1.