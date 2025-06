PSG : Booba humilie Kylian Mbappé

Ce jeudi, l’AFP a révélé que Kylian Mbappé (26 ans) a porté plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Une nouvelle qui a fait réagir Booba, qui n’est pas un grand fan de l’attaquant français. Sur X, le rappeur a clashé la star de l’équipe de France, qu’il a mentionné.

«Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu ne vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis !» Un bon tacle à la gorge !