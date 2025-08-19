La FIFA envisage la Coupe du Monde des Clubs tous les deux ans

La FIFA songerait sérieusement à organiser la Coupe du monde des clubs tous les deux ans à partir de 2029, au lieu de tous les quatre ans comme c’est prévu actuellement, d’après des informations révélées par The Guardian. Cette idée aurait été évoquée dès juin, notamment sous la pression de grands clubs européens comme le Real Madrid, désireux de voir le tournoi s’inscrire plus régulièrement au calendrier. Des clubs non qualifiés pour l’édition 2025, comme le Barça, Liverpool ou Manchester United, auraient également poussé en ce sens, attirés par les gros revenus que peut générer la compétition.

En effet, Chelsea, vainqueur de la compétition contre le PSG (3-0), a par exemple récupéré 98 millions d’euros de prize money. Si le calendrier est déjà verrouillé jusqu’en 2030, la FIFA réfléchirait déjà à élargir le format pour les éditions futures. Le tournoi pourrait passer à 48 équipes contre 32 cette année, dans l’objectif d’intégrer davantage de clubs.