Le directeur sportif de l’AC Milan confirme un intérêt pour Rasmus Højlund

Poussé vers la sortie par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait rapidement faire son retour en Serie A. Deux ans après son départ de l’Atalanta, l’attaquant danois est d’ailleurs dans le viseur de l’AC Milan. Interrogé à ce sujet là, le directeur sportif, Igli Tare, a d’ailleurs confirmé l’intérêt sur la chaîne de télévision Mediaset.

«Højlund est une bonne option pour nous. On l’évalue en ce moment, mais le mercato est imprévisible. On sait qu’on doit intervenir à ce poste et on sait aussi qu’il faut des joueurs qui peuvent apporter un plus à ce groupe», a expliqué Tare, précisant par ailleurs que le dossier Dusan Vlahovic était «aussi une option».