Menu Rechercher
Commenter 1
Serie A

Le directeur sportif de l’AC Milan confirme un intérêt pour Rasmus Højlund

Par Josué Cassé
1 min.
Rasmus Hojlund avec Manchester United @Maxppp

Poussé vers la sortie par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait rapidement faire son retour en Serie A. Deux ans après son départ de l’Atalanta, l’attaquant danois est d’ailleurs dans le viseur de l’AC Milan. Interrogé à ce sujet là, le directeur sportif, Igli Tare, a d’ailleurs confirmé l’intérêt sur la chaîne de télévision Mediaset.

La suite après cette publicité

«Højlund est une bonne option pour nous. On l’évalue en ce moment, mais le mercato est imprévisible. On sait qu’on doit intervenir à ce poste et on sait aussi qu’il faut des joueurs qui peuvent apporter un plus à ce groupe», a expliqué Tare, précisant par ailleurs que le dossier Dusan Vlahovic était «aussi une option».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Premier League
Milan
Man United
Rasmus Højlund

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Milan Logo AC Milan
Man United Logo Manchester United FC
Rasmus Højlund Rasmus Højlund
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier