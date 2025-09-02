Ligue 1
L1 : Strasbourg-Le Havre reprogrammé
@Maxppp
La LFP profite de la trêve internationale pour corriger son programme initial. La rencontre entre Strasbourg et Le Havre, comptant pour la 4e journée de Ligue 1 a été reprogrammée. Elle devait se dérouler le samedi 13 septembre à 19h mais aura finalement lieu le lendemain.
En accord avec les diffuseurs Ligue 1+ et beIN Sports, le coup d’envoi de ce duel entre les Alsaciens et les Normands sera donné le dimanche 14 septembre à 17h15 à l’occasion du multiplex. Le match sera diffusé sur Ligue 1+, précise le communiqué de la LFP.
