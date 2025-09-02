L’arrivée de Pavard à l’OM enflamme la France, l’Espagne crie à l’injustice face au mercato en Premier League

La France se réjouit du retour de Pavard

Le duo Longoria-Benatia a bien bossé et mérite des jours de repos avec ce mercato dingue qui s’est achevé avec la cerise sur le gâteau, l’arrivée de Benjamin Pavard. « La bonne surprise », se félicite La Provence. Après Pogba, Giroud et Thauvin, un autre champion du monde a donc fait son retour au pays cet été, se réjouit Le Parisien. Le journal L’Equipe revient sur les coulisses de cet incroyable deal conclu en 12h seulement. Pour rappel, c’est un prêt payant + OA à 15M. Les dirigeants marseillais ont fait un effort financier important pour faire venir le champion du monde 2018 qui fait son retour en France 9 ans après, un choix qui a été motivé par la Ligue des Champions et la Coupe du Monde à venir. Benjamin Pavard n’a d’ailleurs pas été appelé dans un premier temps par Didier Deschamps pour le rassemblement à venir, mais il profite du forfait de William Saliba pour être convoqué.

La suite après cette publicité

L’Espagne rage contre le mercato anglais

Avec plus de 3 milliards d’euros dépensés, la Premier League s’envole comparée aux autres championnats et ça fait pas mal parler en Espagne, comme le placarde le journal AS. Mundo Deportivo a fait un tableau récapitulatif des mouvements majeurs en Angleterre et a aussi comparé les dépenses sur les dernières années. A lui seul, Liverpool a presque autant dépensé que la Liga cet été dont les dépenses sont chiffrées à 708M d’euros, comme le rappelle le journal AS. A titre de comparaison, le championnat portugais n’a déboursé que 268 M€, soit la moitié de l’enveloppe des Reds. En Espagne, c’est l’Atlético de Madrid qui décroche la palme avec près de 176 M€, avec notamment l’arrivée de Nico Gonzalez dans les derniers instants. Le Real Madrid arrive en seconde position avec 167,5 M€ alors que le Barça est 5ᵉ, avec seulement 27 M€ déboursés.

La soufflante d’Hansi Flick

L’entraîneur Hansi Flick a poussé un coup de gueule retentissant après le nul face au Rayo Vallecano. Le journal Sport reprend une phrase forte du coach allemand : « les égos tuent les succès ». Hansi Flick s’est entretenu avec ses joueurs et leur a rappelé l’importance de fournir les efforts. Il a notamment déploré l’attitude de certains, constatant une trop grande différence par rapport à l’an dernier. Comme l’indique Sport, c’était un message essentiel à faire passer aux joueurs avant la trêve internationale.