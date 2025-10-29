Menu Rechercher
Real Madrid : le malaise entre Xabi Alonso et ses joueurs se confirme

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso @Maxppp

C’est chaud entre Xabi Alonso et les joueurs du Real Madrid ! Outre sa brouille avec Vinicius Jr, le coach merengue se serait également mis plusieurs stars du vestiaire à dos. Une tendance confirmée cette nuit en Espagne par des révélations sur les méthodes d’Alonso qui auraient du mal à passer selon le journaliste Marcos Benito.

« Il y a des joueurs du Real Madrid qui n’aiment pas certaines choses de Xabi. On me dit qu’il y a des choses que Xabi fait et qui ne plaisent pas. Mais tant qu’il gagne, les gens seront avec lui. La personnalité de Xabi est différente de celle de Zidane, d’Ancelotti, c’est un type très froid. Il a des façons de demander des choses qui ne plaisent pas à tous », a-t-il confié sur le plateau du Chiringuito.

