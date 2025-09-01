Menu Rechercher
Jadon Sancho rebondit à Aston Villa

Par Samuel Zemour
Jadon Sancho, à Aston Villa @Maxppp

Aston Villa aime décidément les joueurs de Manchester United en difficulté. Après avoir récupéré Marcus Rashford lors de la deuxième partie de saison dernière, le club de Birmingham a cette fois décidé de relancer Jadon Sancho. «L’ailier de Manchester United Jadon Sancho s’est engagé avec Aston Villa dans le cadre d’un prêt d’une saison, sous réserve d’enregistrement. Sancho a rejoint le club en juillet 2021, en provenance du Borussia Dortmund», indique le club mancunien.

Aston Villa
Aston Villa is delighted to announce the signing of Jadon Sancho from Manchester United.

The England international joins Villa on a season-long loan.
Aston Villa prendra en charge 80 % du salaire du joueur de 25 ans. Après un prêt plutôt fructueux du côté de Chelsea la saison passée, Sancho va découvrir un nouveau club anglais, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat avec MU.

En savoir plus sur

Premier League
Man United
Aston Villa
Jadon Sancho

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Aston Villa Logo Aston Villa
Jadon Sancho Jadon Sancho
La suite après cette publicité

