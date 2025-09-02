Süper Lig
Ilkay Gündogan quitte Manchester City pour Galatasaray
@Maxppp
Il n’y avait pas vraiment de suspense mais il manquait encore l’officialisation de son départ. Un an après son retour, Ilkay Gündogan (34 ans) quitte à nouveau Manchester City pour s’en aller rejoindre Galatasaray. Le milieu de terrain est déjà à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat.
«Ilkay Gundogan a rejoint Galatasaray dans le cadre d’un contrat permanent, sous réserve de l’autorisation internationale», assure le communiqué des Cityzens. Gündogan a rompu son engagement avec les Skyblues, initialement prévu en 2026. Il doit s’engager en faveur du club stambouliote jusqu’en 2027.
