Ilkay Gündogan quitte Manchester City pour Galatasaray

Il n’y avait pas vraiment de suspense mais il manquait encore l’officialisation de son départ. Un an après son retour, Ilkay Gündogan (34 ans) quitte à nouveau Manchester City pour s’en aller rejoindre Galatasaray. Le milieu de terrain est déjà à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

«Ilkay Gundogan a rejoint Galatasaray dans le cadre d’un contrat permanent, sous réserve de l’autorisation internationale», assure le communiqué des Cityzens. Gündogan a rompu son engagement avec les Skyblues, initialement prévu en 2026. Il doit s’engager en faveur du club stambouliote jusqu’en 2027.