Fermín López explique pourquoi il est resté au Barça

Par Kevin Massampu
1 min.
Fermín López, jeune joueur du FC Barcelone. @Maxppp

Fermín López a fait son choix. Courtisé par Chelsea durant les derniers jours du mercato, le jeune milieu du Barça a préféré rester fidèle au club de sa vie. Formé à La Masia, il n’a jamais vraiment envisagé un départ, convaincu que son avenir s’écrivait en Catalogne. Et il l’a réaffirmé avec force dans une interview exclusive accordée à Mundo Deportivo, ce mardi.

Mundo Deportivo
💣 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚

💙❤️ Fermín López rompe su silencio en @mundodeportivo: "Mi prioridad siempre ha sido el Barça"

🫶 "Me he sentido muy querido por los culés"

✍️ @martinezferran
« Au final, ma priorité a toujours été de rester au Barça. Je suis arrivé à l’âge de 12 ans. C’était mon rêve d’être ici, de pouvoir intégrer l’équipe première. […] Le soutien des supporters sur les réseaux sociaux ? Pas seulement cette semaine, depuis que je suis arrivé en équipe première, je me suis senti très aimé par les supporters. […] Mon idée est de rester ici », a confié Fermín López. Une déclaration sans ambiguïté qui confirme son attachement aux couleurs blaugranas.

Pub. le - MAJ le
