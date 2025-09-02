Fermín López explique pourquoi il est resté au Barça

Fermín López a fait son choix. Courtisé par Chelsea durant les derniers jours du mercato, le jeune milieu du Barça a préféré rester fidèle au club de sa vie. Formé à La Masia, il n’a jamais vraiment envisagé un départ, convaincu que son avenir s’écrivait en Catalogne. Et il l’a réaffirmé avec force dans une interview exclusive accordée à Mundo Deportivo, ce mardi.

« Au final, ma priorité a toujours été de rester au Barça. Je suis arrivé à l’âge de 12 ans. C’était mon rêve d’être ici, de pouvoir intégrer l’équipe première. […] Le soutien des supporters sur les réseaux sociaux ? Pas seulement cette semaine, depuis que je suis arrivé en équipe première, je me suis senti très aimé par les supporters. […] Mon idée est de rester ici », a confié Fermín López. Une déclaration sans ambiguïté qui confirme son attachement aux couleurs blaugranas.