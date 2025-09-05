Le FC Barcelone pense déjà à se séparer d’une recrue estivale !

Les rumeurs concernant son arrivée au FC Barcelone ont duré pendant des mois, mais personne ne l’imaginait vraiment porter le maillot blaugrana. Écarté de Manchester United par Ruben Amorim et auteur d’une demi-saison 2024/2025 pas spécialement spectaculaire avec Aston Villa (2 buts, 5 passes décisives en 14 matches), Marcus Rashford a pourtant bien débarqué en Catalogne, prêté par les Red Devils. Une opportunité en or pour l’Anglais qui ne cachait pas son bonheur d’être dans la même équipe que Lamine Yamal.

«Tout est nouveau et très bien. Je suis encore en phase d’adaptation, mais oui, c’est une ville magnifique. Je vis avec enthousiasme mon séjour ici. Cela signifie simplement que lorsque vous vous réveillez, vous ressentez cette excitation à l’idée de commencer la journée. C’est un sentiment difficile à expliquer. Mais vous savez quand vous l’éprouvez et quand vous ne l’éprouvez pas. On ne sait jamais vraiment, mais dès le début, je me suis senti à l’aise. Sur le terrain, bien sûr, j’apprendrai davantage à chaque match. Mais le point de départ est très bon. Plus il y aura de matchs, plus j’apprendrai. Le Barça est l’endroit idéal pour profiter du football et apprendre», déclarait l’Anglais le 19 août dernier.

Rashford déçoit déjà

Mais il faut croire que l’international anglais peine à séduire en Espagne. Ces derniers jours, AS dressait un premier « mini bilan » sur les premiers pas de l’attaquant dans la Ciudad condal. Apparu à trois reprises en Liga (1 fois titulaire), Rashford n’a pas livré des prestations transcendantes. « Ceux qui espéraient peut-être que Hansi Flick ferait des miracles et retrouverait en un clin d’œil le meilleur Rashford devront patienter. Les meilleures performances de l’Anglais avec Barcelone ont été réalisées pendant la pré-saison, face à des adversaires abordables et sans pression compétitive. Rien à voir avec ce qu’il a rencontré lors de ces premiers matchs officiels en Liga. Des équipes plus repliées derrière, intenses en défense et qui lui laisseront rarement exploiter sa vitesse », écrivait le quotidien espagnol le 3 septembre dernier.

Certes, il est toujours difficile de juger l’apport d’une recrue dès le début de la saison, mais toujours est-il que les médias locaux ne comptent visiblement pas faire de cadeaux au Britannique. El Nacional affirme d’ailleurs que le FC Barcelone penserait déjà à renvoyer l’Anglais dans son pays. Le média catalan souligne lui aussi qu’il y a une grosse différence entre les prestations de Rashford en présaison et en Liga. Le natif de Manchester est donc prié de redresser la barre, et vite. Il convient toutefois de prendre cette information plutôt comme un ultimatum, car le Barça serait obligé de payer 5 M€ à Manchester United s’il décidait réellement de casser le prêt du joueur. Or cette somme est une dépense non négligeable pour un club « més que » près de ses sous.