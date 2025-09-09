Menu Rechercher
Commenter 16
Liga

Barça : le retour au Camp Nou encore décalé

Par Kevin Massampu
1 min.
L'antre du FC Barcelone, le Camp Nou @Maxppp
Barcelone Valence

Les supporters du FC Barcelone vont devoir encore patienter avant de revenir au Camp Nou. D’après Sport, le club catalan a pris la décision de jouer son premier match en Liga contre Valence, le 14 septembre, dans le stade Johan Cruyff (6000 places), qui accueille habituellement les rencontres de la section féminine. En effet, la mairie de Barcelone n’a pas donné à temps l’autorisation au club blaugrana pour le retour dans son enceinte historique.

La suite après cette publicité

Une décision qui intervient au lendemain des inspections des travaux du stade par la mairie. L’autre possibilité, l’Estadi Olímpico Lluís Companys, a été écartée dès le début en raison de l’impossibilité de garantir un terrain en bon état, après le concert de Post Malone le 12 septembre prochain. Le Barça travaille toujours en parallèle pour faire un retour au Camp Nou d’ici les prochaines semaines, avec une capacité limitée de 27 000 places.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier