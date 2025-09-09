Barça : le retour au Camp Nou encore décalé

Les supporters du FC Barcelone vont devoir encore patienter avant de revenir au Camp Nou. D’après Sport, le club catalan a pris la décision de jouer son premier match en Liga contre Valence, le 14 septembre, dans le stade Johan Cruyff (6000 places), qui accueille habituellement les rencontres de la section féminine. En effet, la mairie de Barcelone n’a pas donné à temps l’autorisation au club blaugrana pour le retour dans son enceinte historique.

Une décision qui intervient au lendemain des inspections des travaux du stade par la mairie. L’autre possibilité, l’Estadi Olímpico Lluís Companys, a été écartée dès le début en raison de l’impossibilité de garantir un terrain en bon état, après le concert de Post Malone le 12 septembre prochain. Le Barça travaille toujours en parallèle pour faire un retour au Camp Nou d’ici les prochaines semaines, avec une capacité limitée de 27 000 places.