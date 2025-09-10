Menu Rechercher
FC Barcelone : le clan de Laporta a contacté Leo Messi

Lionel Messi avec l'Argentine @Maxppp

2026 sera l’année du dernier Mondial de Leo Messi, 20 ans après le premier. C’est aussi une année d’élections au FC Barcelone où l’Argentin est d’ores et déjà sollicité. La Cadena Ser révèle que la Pulga a été contactée par l’équipe de Joan Laporta pour y prendre part, de près ou de loin. Il est encore un peu tôt pour en savoir plus, surtout que l’Argentin n’a pas encore donné sa réponse.

Néanmoins, il n’a pas exclu d’apporter son soutien au président sortant du Barça. Il s’agit aussi pour la star aux 8 Ballons d’Or de se rapprocher de son club de (presque) toujours, lui qui en est parti par la petite porte, sans cérémonie d’adieu devant ses supporters. En militant en faveur de Laporta, il ferait son grand retour dans les affaires courantes des Blaugranas, alors que sa retraite sportive se profile doucement.

