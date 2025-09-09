Liga : le Barça-Valence ne se jouera pas au Spotify Camp Nou

Nouveau coup dur pour le FC Barcelone… qui n’est pas vraiment une surprise. Plus de deux ans après avoir lancé les travaux pour rénover le Camp Nou, les Blaugranas ne sont toujours pas autorisés à rejouer dans leur antre. Cet été, ils espéraient y disputer le Trophée Gamper. En vain. Cette fois, c’est le choc de la 4e journée de Liga face à Valence qui devra se jouer à l’Estadi Johan Cruyff, au sein du centre d’entraînement des Culés.

« Le FC Barcelone informe que le match correspondant à la quatrième journée de LaLiga, qui devait se disputer dimanche 14 septembre à 21 h contre le Valencia CF, ne pourra pas encore avoir lieu au Spotify Camp Nou. Le Club travaille d’arrache-pied pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours. C’est pourquoi le match se disputera finalement à l’Estadi Johan Cruyff. Le FC Barcelone remercie ses membres et ses supporters pour leur compréhension et leur soutien dans un processus aussi complexe qu’excitant que le retour au nouveau Spotify Camp Nou. Le Club communiquera prochainement tous les détails relatifs à l’organisation du match et à la gestion des billets », indique le communiqué du club catalan.