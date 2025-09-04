L’offre saoudienne à 100 M€ pour Lewandowski se confirme

L’offre colossale venue d’Arabie saoudite pour Robert Lewandowski se confirme. Selon les dernières de Mundo Deportivo, Al-Hilal et Al-Nassr, via un fonds d’investissement, ont proposé à l’attaquant polonais plus de 100 millions d’euros par saison, primes comprises, durant le mercato estival. Une proposition que le joueur du Barça, âgé de 37 ans et sous contrat jusqu’en 2026, a décliné, souhaitant poursuivre sa carrière en Espagne et se concentrer sur la Liga et la Ligue des Champions. Malgré le fait qu’il se rapproche petit à petit de sa fin de carrière l’ancien du Bayern et de Dortmund reste ambitieux.

Le représentant de Lewandowski, Pini Zahavi, a précisé que cette offre n’était pas définitivement fermée, rappelant la rapidité avec laquelle évolue le marché du football. Toutefois, la décision du Polonais semble malgré tout assez claire : il reste attaché au Barça, où il se sent bien. Pendant ce temps, les clubs saoudiens ont investi ailleurs, avec Darwin Núñez à Al-Hilal, João Félix ou encore Kingsley Coman à Al-Nassr, tandis que « Lewy » continue de se battre pour ses objectifs européens. Pour rappel, le mercato en Arabie saoudite n’est pas encore clôturé. Affaire à suivre.