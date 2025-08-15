Barça : Lewandowski a refusé une offre astronomique d’Arabie saoudite

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a reçu une offre astronomique de clubs saoudiens en 2024, mais a choisi de rester fidèle au FC Barcelone. Dans une interview accordée au média polonais Fakt, l’agent de Lewandowski, Pini Zahavi, raconte que l’offre dépassait les 100 millions d’euros par saison, et aurait pu faire basculer n’importe quel joueur vers l’Arabie saoudite. Pourtant, le Polonais a préféré se concentrer sur ses objectifs sportifs au Barça, notamment la conquête de la Liga et une campagne ambitieuse en Ligue des Champions.

Zahavi a également expliqué que cette année, l’idée de quitter Barcelone pour rejoindre la riche Saudi Pro League n’a même pas effleuré l’esprit de son joueur. Il a souligné que l’attaquant se sent comme chez lui au Barça et que la réglementation saoudienne limitant le nombre d’étrangers rend les opportunités encore plus restreintes. Pour Lewandowski, l’argent n’a jamais été prioritaire face à son attachement au club catalan et à sa quête de succès sportifs.