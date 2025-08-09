Trois semaines d’absence pour Robert Lewandowski
La saison débute mal pour Robert Lewandoswki. Le FC Barcelone informait hier que le Polonais avait ressenti une gêne à la cuisse gauche et annonçait d’ores et déjà son forfait contre Côme dans le Trophée Gamper prévu ce dimanche. Sa participation à la première journée de Liga face à Majorque le week-end prochain n’était jusque-là pas remise en cause.
Cela risque malheureusement d’être le cas. Selon AS, l’attaquant de 36 ans, touché à l’ischio-jambier, risque de manquer les trois prochaines semaines de compétition. Les déplacements à Levante et au Rayo Vallecano sont compromis pour lui. Il pourrait faire sa première apparition seulement à la mi-septembre, après la trêve internationale, pour la réception de Valence.
