Trois semaines d’absence pour Robert Lewandowski

La saison débute mal pour Robert Lewandoswki. Le FC Barcelone informait hier que le Polonais avait ressenti une gêne à la cuisse gauche et annonçait d’ores et déjà son forfait contre Côme dans le Trophée Gamper prévu ce dimanche. Sa participation à la première journée de Liga face à Majorque le week-end prochain n’était jusque-là pas remise en cause.

La suite après cette publicité

Cela risque malheureusement d’être le cas. Selon AS, l’attaquant de 36 ans, touché à l’ischio-jambier, risque de manquer les trois prochaines semaines de compétition. Les déplacements à Levante et au Rayo Vallecano sont compromis pour lui. Il pourrait faire sa première apparition seulement à la mi-septembre, après la trêve internationale, pour la réception de Valence.