Liga
Le FC Barcelone annonce une blessure à la cuisse gauche pour Robert Lewandowski
Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, à 8 jours de la reprise de la Liga. Dans un communiqué médical, le club informe d’une petite blessure pour Robert Lewandowski (36 ans), touché à la cuisse gauche, et forfait pour le trophée Gamper contre Côme dimanche. Il s’agit du dernier match de pré-saison.
FC Barcelona @FCBarcelona_cat – 11:57
Comunicat mèdic ❗Voir sur X
Robert Lewandowski té unes molèsties musculars al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa per diumenge i la seva evolució en marcarà la disponibilitat
«Robert Lewandowski ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il sera absent dimanche et sa récupération déterminera sa disponibilité», indique le Barça ce vendredi. Le Polonais ne devrait pas être absent très longtemps mais un problème musculaire n’est jamais bon signe.
