Premier League

Rayan Cherki va faire un don au ZEVENT 2025

Par André Martins
1 min.
Rayan Cherki concentré avec Manchester City @Maxppp

Touché et absent des terrains ces dernières semaines, Rayan Cherki ne peut pas faire valoir son talent sur les pelouses, mais rien ne l’empêche de faire preuve de solidarité. En effet, l’attaquant français de Manchester City a envoyé un message vocal au streamer Byilhan pour lui annoncer qu’il ferait un don sur sa cagnotte, ainsi que sur celles de deux autres streamers, à l’occasion du ZEVENT 2025.

Footballogue
Rayan Cherki va faire un don au ZEVENT 2025 ! 🇫🇷👏

La cagnotte globale s'élève déjà à plus de 𝟰 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗗'𝗘𝗨𝗥𝗢𝗦 !! 💰💚

(Twitch : byilhann)
Voir sur X

Cet événement caritatif, qui existe depuis 2016, se déroule depuis vendredi et se terminera ce dimanche soir. Il réunit des streamers francophones afin de récolter des dons au profit d’associations caritatives. Pour cette édition 2025, la cagnotte totale sera reversée à quatre associations (La Ligue contre le cancer, l’Association française des aidants, Hélébor, Nightline), ainsi qu’à un collectif de quatre autres associations engagées en faveur de l’enfance (Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, L’Envol et Sparadrap).

Pub. le - MAJ le
