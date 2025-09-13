Nantes : Anthony Lopes frustré malgré sa 400e en Ligue 1

Anthony Lopes rêvait sûrement d’une meilleure fin pour sa 400e en Ligue 1. Le gardien du FC Nantes, auteur de six arrêts contre l’OGC Nice, a malheureusement concédé un but de Jeremie Boga, suffisant pour permettre aux Aiglons de s’imposer ce samedi après-midi lors de la 4e journée de Ligue 1. Interrogé après la rencontre sur sa très bonne prestation individuel dans le championnat de France, l’ancien Lyonnais n’a pas su masquer sa déception par rapport au résultat final.

« J’ai sorti un immense match ? Ouais, mais ça ne sert à rien. Au final, on prend zéro point. Je mettrai toujours en avant la prestation de l’équipe. Aujourd’hui, on n’a pas fait ce qu’on aurait dû faire. On prend zéro point. Ma performance, elle est ce qu’elle est, a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. On n’a pas réussi à tenir le ballon comme on l’aurait souhaité. Le ressortir, avoir plus de mouvements… On les a peu mis en difficulté sur des mouvements au milieu ou offensivement. Il aurait fallu être plus présent sur les seconds ballons parce qu’on savait qu’ils allaient les avoir en premier, le plus souvent. La victoire, ils ne l’ont pas volé. Il faut savoir passer à autre chose. La semaine prochaine, on a un match important dans le derby (contre Rennes). »