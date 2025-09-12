Menu Rechercher
Man City : Rico Lewis prolonge jusqu’en 2030

Par Kevin Massampu
Rico Lewis ne compte pas partir de City pour le moment. Pur produit du centre de formation des Cityzens, l’arrière-droit de 20 ans vient de prolonger de son contrat avec Manchester City de deux années supplémentaires. L’international anglais (5 sélections) est désormais lié aux pensionnaires de l’Eithad Stadium jusqu’en 2030.

Manchester City
We're delighted to announce that Rico Lewis has extended his contract at City until 2030 ✍️🩵
Depuis ses débuts en août 2022, Lewis a pris part à 97 matchs avec la formation de Pep Guardiola. Le natif de Bury a remporté deux championnats d’Angleterre (2023, 2024) ainsi que la Ligue des Champions (2023).

