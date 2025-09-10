Menu Rechercher
Manchester City : Omar Marmoush forfait pour le derby face à MU

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Omar Marmoush @Maxppp
Treizième du classement de Premier League, Manchester City doit absolument redresser la barre lors de la quatrième journée. Mais ce week-end, Pep Guardiola devra composer avec plusieurs absents lors du choc face à Manchester United. Une liste d’absents à laquelle s’est ajouté l’attaquant égyptien Omar Marmoush.

Manchester City
Injury update: Omar Marmoush
Voir sur X

«Le Manchester City FC confirme qu’Omar Marmoush s’est blessé au genou alors qu’il était en sélection nationale avec l’Égypte. L’attaquant de City s’est blessé en début de match lors du match de qualification pour la Coupe du monde opposant l’Égypte au Burkina Faso mardi soir. Les premiers résultats d’un scanner réalisé en Égypte indiquent qu’il ne pourra pas participer au derby de Manchester dimanche. Il va maintenant rentrer à Manchester pour passer d’autres examens et commencer sa rééducation. Tout le monde à City souhaite à Omar un prompt rétablissement», indique le communiqué des Cityzens.

Pub. le - MAJ le
