Molenbeek : Mohamed El Arouch renvoyé en U21

Revoilà des nouvelles de Mohamed El Arouch. Après avoir quitté l’OL il y a quelques mois direction Botafogo avec qui il n’est resté que quelques jours, le prometteur joueur formé à l’OL avait filé du coté de Molenbeek, autre club filial du groupe Eagle Football pour se relancer. Un club qui devait lui permettre de retrouver son football et le plaisir de jouer.

Après quelques matches pour se remettre à niveau avec la réserve, le milieu de 21 ans avait fait 6 apparitions en pro avec le club belge (1 passe décisive). Mais pas de quoi convaincre le club de le conserver puisqu’une porte de sortie était cherchée pour cet été. Selon les informations de la presse belge, El Arouch a été renvoyé en équipe U21 et il y restera après son non-départ de l’été. Un coup dur encore pour le jeune milieu…