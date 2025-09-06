PSG : terrible nouvelle pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué !

La nouvelle était redoutée, elle est malheureusement tombée ce samedi après-midi. Sorti sur blessure vendredi soir lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ukraine (2-0), dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé va devoir observer une longue période de repos. Selon les dernières informations de RMC Sport, le numéro 10 du PSG devrait, en effet, manquer six semaines de compétition.

Une longue absence handicapant forcément le club de la capitale, qui plus est à l’aube de la reprise de la Ligue des Champions, et une annonce qui risque également de relancer les débats autour du staff des Bleus et de sa gestion. Ce samedi matin, le PSG n’avait d’ailleurs pas manqué d’afficher sa colère quant à la gestion du cas Dembélé, touché contre Toulouse avant de rejoindre ce rassemblement du mois de septembre.

Six semaines d’absence pour Dembélé

Frustrés, les champions d’Europe en titre le seront davantage puisque Désiré Doué va lui aussi devoir couper. Si l’indisponibilité de l’ancien Rennais n’est pas encore totalement connue avec précision, le crack parisien devrait lui manquer le retour de la Ligue des Champions le 17 septembre, et donc la réception de Lens en Ligue 1 le 4. L’Equipe précise, de son côté, que le Parisien devrait être absent trois à quatre semaines…

Deux énormes coups durs qui ne vont par ailleurs pas faciliter la tâche des Rouge et Bleu avant d’aborder un calendrier plus que périlleux avec la réception de l’Atalanta le 17 septembre, le déplacement au Barça le 1er octobre et plusieurs affiches phares en Ligue 1 (déplacement à Marseille le 21 septembre, déplacement à Lille le 5 octobre).