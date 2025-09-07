Bastian Schweinsteiger fustige l’Allemagne après la déroute contre la Slovaquie

Furieux après la surprenante défaite de l’Allemagne 2-0 face à la Slovaquie en match de qualification pour la Coupe du Monde, Bastian Schweinsteiger n’a pas ménagé ses critiques. L’ancien milieu de terrain, champion du monde avec l’Allemagne en 2014 et passé par Manchester United et le Bayern Munich, a confié : « je suis désolé. Mais pas une seule minute, je n’ai cru que nous allions gagner. Rien n’a fonctionné. C’est un revers difficile. » Pour lui, la prestation des joueurs allemands a été décevante sur tous les plans : « nous étions vraiment mauvais. Nous n’avons pas fait de bonnes passes, nous n’avons représenté aucune menace. Notre langage corporel après le 0-1 a immédiatement disparu. Si vous voulez gagner quelque chose, vous devez montrer de la résilience. »

Schweinsteiger est également revenu sur la réaction des supporters allemands, exprimant sa peine devant l’ampleur de la désillusion : « je dois me demander, quand ai-je vu pour la dernière fois des fans allemands siffler et renvoyer leurs propres joueurs ? Cela m’a tellement fait mal au cœur. » Selon la légende allemande, cette performance inquiétante pourrait avoir de lourdes conséquences pour la qualification à la Coupe du monde 2026 : « il faut être heureux si nous nous qualifions pour le Mondial. Si nous jouons comme aujourd’hui… » Ses propos soulignent l’urgence pour l’équipe nationale de retrouver cohésion et caractère avant d’affronter l’Irlande du Nord ce dimanche. Une chose est sûre : la Mannschaft n’est plus considérée comme favorite.