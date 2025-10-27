Grzegorz Krychowiak annonce sa retraite sportive

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Grzegorz Krychowiak n’a plus de club depuis la fin de son aventure avec l’Anórthosis Famagouste. Sans club, l’ancien milieu de Reims et du PSG a pris une grande décision ce lundi. En effet, l’ancien international polonais (100 sélections) a pris sa retraite sportive comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux :

« C’est l’heure des nouveaux défis. Le football m’a façonné non seulement en tant que joueur mais en tant que personne avant tout. Je suis un footballeur accompli, je n’ai aucun regret et je ne changerais rien. J’accepte ma carrière telle qu’elle était : avec des moments pleins de joie et de réussite, mais aussi avec les moments difficiles qui m’ont beaucoup appris. Je remercie de tout cœur les supporters qui m’ont accompagné dans les bons et les mauvais moments, à tous les footballeurs avec qui j’ai eu l’honneur de partager le terrain et à toutes les personnes qui m’ont soutenu tout au long du chemin. Merci à ma famille et à ma femme aimante - sans vous rien de tout cela n’aurait de sens. Le football vaut la peine de jouer… »