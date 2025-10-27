Union Saint-Gilloise : où en est Sofiane Boufal ?

C’est un nom et un visage qui ont marqué le football français. Il y a quelques années, après une éclosion à Angers, Sofiane Boufal avait éclaboussé la Ligue 1 de son talent du côté de Lille. Au point de devenir une petite attraction chaque week-end grâce à une qualité technique très au-dessus de la moyenne. Après des passages contrastés à Southampton et au Celta de Vigo, l’international marocain avait décidé de revenir à la maison, à Angers, pour retrouver son football et de la confiance. Dans une équipe taillée pour jouer le maintien, il avait su briller et revenir à un très bon niveau, au point de regagner logiquement sa place en sélection marocaine. Et de montrer qu’il avait tout pour aller plus haut.

La suite après cette publicité

Avec les Lions de l’Atlas, il a profité d’un Mondial 2022 exceptionnel pour écraser ses adversaires de gestes techniques dont il a le secret. Insaisissable face à la Belgique, l’Espagne et le Portugal, il avait aussi posé des problèmes à Théo Hernandez face à la France. De quoi relancer son avenir en club, encore plus avec la situation économique du SCO. En fin de mercato hivernal 2023, Sofiane Boufal filait donc au Qatar, à Al-Rayyan. Mais motivé par l’envie d’être compétitif pour disputer les prochaines CAN (et potentiellement le Mondial 2026), l’ailier de 32 ans avait choisi de revenir relever un dernier défi en Europe avec l’Union Saint-Gilloise. Avec le club belge, le Marocain est petit à petit monté en puissance la saison dernière malgré plusieurs blessures. Auteur de 4 passes décisives en 25 matches (1040 minutes jouées au total) et de performances marquantes en C3 face à l’Ajax ou à l’OGC Nice, Sofiane Boufal espérait débuter fort la nouvelle saison avec, en plus, une CAN 2025 à domicile. Surtout après un premier pari gagnant en remportant le championnat belge avec l’USG, une première depuis 90 ans.

Un début de saison dans le flou

Malgré une belle préparation estivale (notamment deux grosses prestations face au Paris FC et à Feyenoord), l’ancien Angevin n’avait pas réussi à bousculer la hiérarchie imposée par Sébastien Pocognoli, désormais coach de Monaco. Le tacticien belge, après une blessure de Boufal pendant les play-offs cet été, avait dû composer sans lui et avait finalement réussi à décrocher le titre en fin de saison. Difficile donc de changer le onze, surtout avec la nouvelle blessure du natif de Paris (ndlr : une rechute après un match sur synthétique, une surface qu’il doit pourtant éviter depuis l’époque du LOSC en raison d’une blessure). Mais le destin de Boufal aurait pu, une nouvelle fois, basculer avec le changement de coach et l’arrivée de David Hubert, censé incarner un renouveau sportif pour lui. Pourtant, malgré un Sofiane Boufal remis physiquement, le nouvel entraîneur de l’USG a décidé de se passer de lui lors des premières rencontres qu’il a disputées, notamment en C1 face à l’Inter. Au point d’interpeller la presse belge ces derniers jours, où l’on s’interroge sur la situation du Marocain, qui n’a pas disputé la moindre minute. « Fit et à 100 %, il est titulaire dans toutes les équipes de Pro League, mais malheureusement il y a quelque chose qui coince… À part quelques brèves entrées en jeu cette saison, il n’a pas montré ce dont il était capable », s’étonnaient les commentateurs de DAZN Belgique ce dimanche soir lors de la rencontre entre l’USG et Saint-Trond.

La suite après cette publicité

Même son de cloche sur les différentes émissions télé où l’on s’étonne de le voir si peu utilisé cette saison malgré de bonnes entrées et un talent indéniable. «Il est 10 fois meilleur que n’importe quel joueur du championnat intrinsèquement». Du haut de ses 32 ans, et alors qu’il reste toujours dans le viseur du staff marocain en prévision de la CAN qui approche (et potentiellement du Mondial 2026), Sofiane Boufal ronge donc son frein à l’USG. Pour combien de temps ? Affûté physiquement, il attend encore patiemment de pouvoir s’exprimer sur le terrain. Et en Belgique, on se pose des questions sur les raisons de cette absence. Avec une attaque régulièrement pointée du doigt pour son manque de créativité, notamment en C1 (deux défaites 0-4 face à l’Inter et à Newcastle), la solution Boufal apparaissait comme une évidence. En Belgique, la presse locale s’est même interrogée : pur choix sportif ou d’autres éléments peuvent entrer en jeu alors que son contrat expire en juin 2026 ? La question a été posée au nouveau coach en conférence de presse et ce dernier a été clair. « Tous les joueurs à ma disposition ont des qualités. Sofiane peut clairement nous amener beaucoup de choses, mais je dois faire des choix. Ils sont réalisés en fonction de la forme de chacun ou sur des éléments tactiques. Actuellement, j’ai 25 joueurs à disposition et nous aurons besoin de tout le monde. » Mais pour Boufal, le temps presse, et il faudra vite enchaîner pour retrouver son football toujours si spectaculaire et espérer intégrer le groupe marocain pour la Coupe d’Afrique (il a encore reçu une pré-convocation pour la trêve de novembre). Adversaire de l’OM en Ligue des Champions, Sofiane Boufal doit forcément espérer avoir l’occasion de se montrer aux yeux du monde. Sa situation sera donc à suivre avec grand intérêt dans les prochains jours…